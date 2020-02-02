https://static.news.ru/photo/2d917870-45a4-11ea-8e12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На борту самолёта Челябинск—Москва умер пассажир. Причины смерти не сообщаются.

По предварительным данным, пассажира, который летел с сопровождающим, не смогли разбудить после приземления. Прибывшие на борт медицинские работники констатировали смерть. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе лоукостера «Победа».

Ранее NEWS.ru писал, что пассажирку самолёта из Дубая вынесли из воздушного судна врачи, одетые в костюмы химзащиты. Во время полёта у женщины поднялась температура.

По словам очевидцев, бортпроводники запретили другим пассажирам снимать процесс, а у некоторых, кто всё же попытался заснять происходящее, начали отнимать телефоны. Позднее гаджеты вернули владельцем с просьбой удались фото и видео. У всех находящихся в самолёте также взяли расписку о том, что они посетят больницу для обследования.