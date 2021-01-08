На борту рухнувшего в Индонезии самолёта были 65 человек

https://static.news.ru/photo/bddbea2c-5283-11eb-8f37-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

На борту рухнувшего в субботу, 9 января, воздушного судна индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек. Из них 53 были пассажирами, а 12 — членами экипажа. Об этом сообщил глава Министерства транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади.

Самолёт Boeing 737-500 вылетел из Джакарты и следовал в Понтианак. Сигнал рейса SJ182 был потерян в 10:40 мск, менее чем за минуту самолёт потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после его вылета из Джакарты.

Министр транспорта страны заявил, что связь с лайнером была потеряна. Потом он подтвердил сведения, согласно которым воздушное судно потерпело крушение. Это произошло близ острова Лаки.

Министр транспорта Буди Карья Сумади подтвердил, что потерявший связь самолёт Sriwijaya Air SJ182 потерпел крушение. По его словам, на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа, — передаёт портал Detik.

Как ранее писал NEWS.ru, по предварительной информации посольства РФ в Джакарте, россиян на борту самолёта Sriwijaya Air, потерпевшего крушение, не было.