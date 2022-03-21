На борту разбившегося в Китае самолёта не было иностранных пассажиров

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На борту разбившегося в Китае самолёта Boeing 737 не было граждан иностранных государств. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на авиакомпанию China Eastern Airlines. Официальные причины катастрофы пока неизвестны, на место ЧП выехали спасатели.

На потерпевшем крушение самолёте не было иностранных пассажиров, — говорится в сообщении.

Пассажирский самолёт Boeing-737 компании China Eastern Airlines 21 марта потерпел крушение в южной части Китая — в уезде Тэнсянь в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Самолёт летел из города Куньмин в Гуанчжоу.

Воздушное судно разбилось в горной местности. Администрация гражданской авиации направила на место происшествия поисково-спасательные бригады.

На борту самолёта находились 123 пассажира и девять членов экипажа. После трагедии председатель КНР Си Цзиньпин потребовал приложить все усилия в ходе спасательной операции, принять необходимые меры и расследовать потенциальные угрозы безопасности для гражданской авиации.

Причиной авиакатастрофы в Китае мог стать отказ двигателя. Именно из-за этого пилоты потеряли контроль над самолётом.