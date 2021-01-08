На борту разбившегося в Индонезии авиалайнера не было иностранцев

https://static.news.ru/photo/8f1128e0-5316-11eb-9476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agung Kuncahya B./XinHua/Global Look Press

При крушении авиалайнера Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море не погиб ни один иностранец. Все находившиеся на борту были гражданами Индонезии.

Все пассажиры на борту были индонезийцами, — цитирует РИА Новости заявление главы Национального комитета по безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

Лайнер авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров 9 января. Boeing 737-500 вылетел из Джакарты и следовал в Понтианак. Сигнал рейса SJ182 был потерян в 10:40 мск, менее чем за минуту самолёт потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после его вылета из Джакарты. На борту воздушного судна находились 65 человека, в том числе 12 членов экипажа.

В Яванском море близ Индонезии было обнаружено вероятное место крушения пассажирского Boeing авиакомпании Sriwijaya Air, водолазы нашли обломки лайнера на глубине 23 метров.

Как сообщал NEWS.ru ,российский лидер Владимир Путин направил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо по поводу гибели пассажиров и экипажа Boeing у берегов Явы.