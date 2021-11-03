На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 могло быть девять человек

На борту самолёта Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области, кроме семерых членов экипажа могли находиться ещё два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Сергея Цедрика. По его словам, речь идёт о двух гражданских лицах.

Он пояснил, что белорусская авиакомпания «Гродно», которой принадлежал самолёт, не сообщила точной информации по числу людей на борту. Известно только то, что семь человек — члены экипажа.

Сейчас мы проверяем данные о лицах, которые заявлены в полёте — вопрос по двум гражданским, — сказал прокурор.

Ан-12 пропал с радаров 3 ноября во время перелёта из Якутска в Иркутск. Воздушное судно рухнуло в нескольких километрах от села Пивовариха и загорелось. Весь экипаж самолёта погиб. По факту крушения Ан-12 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В качестве возможных причин катастрофы называются ошибка пилотирования, техническая неисправность и плохие погодные условия.

Ранее сообщалось, что на месте катастрофы нашли один чёрный ящик Ан-12. Поиски второго самописца продолжаются.