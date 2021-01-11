На Алтае произошло землетрясение

На Алтае зафиксирован подземный толчок магнитудой 3. Эпицентр землетрясения располагался в 237 км к юго-востоку от Горно-Алтайска.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло во вторник в 09:56 мск. В 10:29 мск в этом же районе был зафиксирован ещё один толчок магнитудой 2,7 с интенсивностью сотрясений в эпицентре в 2,9 балла по шкале MSK-64. Эпицентр землетрясения находился в 230 км юго-восточнее Горно-Алтайска.

Сейсмологи отметили, что оба этих толчка зарегистрированы в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной с процессами горообразования, продолжающимися последние 5-10 млн лет, пишет «Интерфакс».

Ранее землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии. Подземные толчки зафиксированы в 00:32 мск 12 января.