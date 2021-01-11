На Алтае произошло землетрясение

На Алтае зафиксирован подземный толчок магнитудой 3. Эпицентр землетрясения располагался в 237 км к юго-востоку от Горно-Алтайска.
Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло во вторник в 09:56 мск. В 10:29 мск в этом же районе был зафиксирован ещё один толчок магнитудой 2,7 с интенсивностью сотрясений в эпицентре в 2,9 балла по шкале MSK-64. Эпицентр землетрясения находился в 230 км юго-восточнее Горно-Алтайска.
Сейсмологи отметили, что оба этих толчка зарегистрированы в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной с процессами горообразования, продолжающимися последние 5-10 млн лет,
Ранее землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии. Подземные толчки зафиксированы в 00:32 мск 12 января.
Эпицентр находился в Монголии, в 34 км от населённого пункта Турт. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 6,5, а Геологическая служба США (USGS) назвала цифру 6,8.
Также сообщается об афтершоках силой до трёх баллов, которые ощущались в Иркутской области и Красноярском крае. Незначительные толчки почувствовали жители Тувы. Данных о возможных жертвах и разрушениях пока нет, писал NEWS.ru.