На Алтае подростки в шутку облили друга бензином и подожгли

В Алтайском крае двое подростков облили друга бензином и подожгли, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю. Пострадавшему мальчику 14 лет. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

По версии следствия, мальчики сделали это в шутку. В результате их шалости подросток получил 50% ожога тела. Отмечается, что инцидент произошёл на территории домовладения.

По версии источника ТАСС, подростки нюхали бензин в гараже. Потерпевший мальчик начал выпроваживать своих друзей. Тогда они облили его бензином и подожгли.

Он закрыл гараж и пришёл домой, и мать уже вызвала скорую, — рассказала собеседница агентства.

Подробности произошедшего в настоящий момент уточняются.

Ранее сообщалось, что суд в Новосибирске признал виновным 16-летнего подростка, пристегнувшего наручниками к батарее девушку. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Сам обвиняемый своей вины не признал.