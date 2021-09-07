На Алтае подростки в шутку облили друга бензином и подожгли
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
11:11, 07 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Алтайском крае двое подростков облили друга бензином и подожгли, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю. Пострадавшему мальчику 14 лет. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
По версии следствия, мальчики сделали это в шутку. В результате их шалости подросток получил 50% ожога тела. Отмечается, что инцидент произошёл на территории домовладения.
По версии источника ТАСС, подростки нюхали бензин в гараже. Потерпевший мальчик начал выпроваживать своих друзей. Тогда они облили его бензином и подожгли.
Он закрыл гараж и пришёл домой, и мать уже вызвала скорую, — рассказала собеседница агентства.
Подробности произошедшего в настоящий момент уточняются.
Ранее сообщалось, что суд в Новосибирске признал виновным 16-летнего подростка, пристегнувшего наручниками к батарее девушку. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Сам обвиняемый своей вины не признал.