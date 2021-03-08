Мёртвого ребёнка нашли в квартире на юге Москвы

https://static.news.ru/photo/40c512ca-7fe2-11eb-bf25-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мальчик 2014 года рождения погиб в ночь на 8 марта на юге Москвы, рассказала журналистам старший помощник главы ГСУ СК РФ по мегаполису Юлия Иванова. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребёнка).

По информации ведомства, в квартире одного из жилых строений, расположенных по Пролетарскому проезду, нашли тело малыша с признаками насильственной смерти, говорится на официальном сайте ГСУ СК РФ. По предварительным данным, что в помещении находился отец покойного сына, совершивший противоправное деяние. Подозреваемого 1981 года рождения задержали для проведения необходимых оперативных действий.

Накануне суд удовлетворил ходатайство силовиков об аресте 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве членов своей семьи в Пермском крае. Юношу поместили под стражу, сообщает СУ СК РФ. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью». В ходе следственных мероприятий юношу проверят на психические заболевания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в подмосковном Ликино-Дулёво обнаружены тела женщины и троих детей. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии.