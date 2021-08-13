МВД завело уголовное дело после аварии под Владимиром

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Полиция завела дело после крупного ДТП с участием автобуса и грузовика под Владимиром. По информации регионального управления МВД, речь идёт о статье УК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Виновным по данной статье грозит до двух лет заключения.

Как подчеркнули в МВД, в результате ДТП один из пассажиров автобуса получил травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью.

В региональном управлении СК также начали проверку . По информации ведомства, телесные повреждения в результате ДТП получили 15 человек, из них шестерых госпитализировали.

Авария произошла 14 августа около 03:15 мск на 97-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» во Владимирской области. Там автобус, в котором находилось 47 человек, столкнулся с грузовиком. Изначально сообщалось о 22 пострадавших.