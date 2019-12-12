https://static.news.ru/photo/f2e64e86-1cdf-11ea-836a-fa163e074e61_660.jpg Александр Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Подмосковная полиция возбудила уголовное дело по факту угроз, поступивших в адрес 6-летнего сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Мальчику писали в соцсетях.

О начале расследования сообщил адвокат семьи Александр Карабанов, передаёт ТАСС. Дело открыто по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В настоящее время полиция ведёт поиск подозреваемого в преступлении.

Заявление было подано в управление МВД России по Одинцовскому городскому округу 7 ноября. Вероятная подозреваемая — некая женщина, угрожавшая в личной переписке убить мальчика и требовавшая от родителей денег.

Ранее NEWS.ru писал, что сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не пойдёт в школу. В отличие от других детей его возраста, у него нет времени на посещение образовательного учреждения. Об этом сообщила мать мальчика продюсер Яна Рудковская.