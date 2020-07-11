МВД в Петербурге возбудило 122 дела из-за лаборатории анаболиков

https://static.news.ru/photo/b9a94964-c35d-11ea-97bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции на территории Санкт-Петербурга задержали экс-спортсмена, повара и безработного мужчину. Все они подозреваются в незаконном производстве и продаже анаболических стероидов. Каждый из фигурантов ранее был судим. По данному факту полиция завела 122 уголовных дела, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что стероидную лабораторию нашли в одной из квартир на Коломяжском проспекте. Информацию о незаконной деятельности полиция получила из сообщения местного жителя.

Силовики установили одного из фигурантов дела — мужчину из Мурманской области. Предполагается, что сырьё для сильнодействующих веществ он покупал в Азии и привозил в Петербург. После этого он и два его подельника готовили и фасовали анаболики, переправляя их затем по регионам страны и СНГ.

При проведении обыска были обнаружены анаболические стероиды различных марок, а также лабораторное оборудование, электронные весы, системный блок с монитором, мобильные телефоны, кассовые чеки, упаковочный материал, банковские карты. Кроме того, полиция изъяла у злоумышленников десять посылок с веществами. Ещё 112 таких же «писем» были обнаружены в петербургских почтовых ящиках.

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили 122 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Также в отношении одного из фигурантов завели дело по статье о хищении или вымогательстве оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, — приводит РИА Новости слова Ирины Волк.

Отмечается, что все задержанные в настоящее время заключены под стражу.

Как ранее писал NEWS.ru, Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала членов преступной группировки и изъяла у них 55 килограммов наркотиков синтетического происхождения. Наркотические средства были предназначены для сбыта в 12 регионах России.