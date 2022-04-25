МВД: в давке при раздаче пасхальных яиц во Владивостоке никто не пострадал

В давке, которая произошла во время раздачи пасхальных яиц на одной из площадей Владивостока 24 февраля, никто не пострадал, сообщила радиостанции «Говорит Москва» пресс-служба МВД города. В ведомстве отметили, что никаких беспорядков зафиксировано не было.

Нарушений общественного порядка не зарегистрировано. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Во время празднования Пасхи 24 февраля священнослужитель вышел на площадь Владивостока с корзинкой яиц для того, чтобы раздать их людям. В итоге у него не осталось возможности даже развернуться. Люди окружили священнослужителя и, расталкивая друг друга, пытались получить заветное яйцо. Раздача освящённых яиц состоялась после крестного хода, на который собралось большое число местных жителей.

24 апреля православные верующие во всем мире отмечали главный христианский праздник — Пасху, день Воскресения Христова. Этот праздник принято встречать с куличами и яйцами. С Пасхой православных верующих поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В послании предстоятель призвал «не поддаваться искушению врага», который стремится разрушить «единство между православными христианами» в текущее время. По мнению Кирилла, сделать это можно путём проявления искренней «любви к ближним».