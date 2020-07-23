МВД РФ объявило предпринимателя Ренато Усатого в международный розыск

https://static.news.ru/photo/6b4f5ae0-ccfb-11ea-a80c-fa163e074e61_660.jpg Ренато Усатый Фото: Renato Usatii/facebook.com

Российское МВД сообщило об объявлении в международный розыск предпринимателя из Молдавии Ренато Усатого. Он проходит по делу об организации преступного сообщества.

Следствие объявило Ренато Усатого в международный розыск, чтобы в дальнейшем передать материалы на него в Интерпол, — заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Вопрос о заочном аресте Усатого будет рассмотрен 24 июля в 14:00 мск.

Ранее бизнесмен заявил, что его не включат в базу данных международного розыска. Он напомнил, что расследование в отношении него было признано политически мотивированным. Его организовал глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, считают в Интерполе.

В ходе проверки по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко в апреле 2020 года Ренато Усатый лишился $700 тысяч. Денежные средства были изъяты во время обысков. Молдавский бизнесмен отрицает связь с бывшим полковником.

Как писал NEWS.ru, Усатый убеждён, что Молдавия не выдаст его России после объявления в международный розыск. У него два гражданства: российское и молдавское.

24 апреля МВД РФ предъявило бизнесмену заочное обвинение о выводе из России более 500 млрд рублей.