Абаканец вырастил около 25 кг конопли и попался полиции Полиция изъяла у абаканца почти 25 кг высушенной конопли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Хакасии правоохранительные органы изъяли у жителя Абакана крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба МВД. Как установили полицейские, мужчина самостоятельно вырастил около 25 килограммов высушенной конопли на территории Красноярского края.

Следствие предполагает, что летом 2023 года подозреваемый организовал наркоплантацию на лесной поляне в Минусинском районе. В течение сезона он регулярно ухаживал за растениями, а после сбора урожая переработал сырье для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, — говорится в сообщении МВД.

Ранее в Ленинградской области был задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве полицейского в Кингисеппе. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержание произошло в лесу Сланцевского района. Подозреваемый — Руслан Тимофеев, который, по словам его знакомого, неделю назад дезертировал из воинской части.

До этого в Надыме местный житель в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать магазин. Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину и провели тщательный осмотр здания. Опасных предметов обнаружено не было. В отношении нарушителя составлен административный протокол, его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.