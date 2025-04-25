В Хакасии правоохранительные органы изъяли у жителя Абакана крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба МВД. Как установили полицейские, мужчина самостоятельно вырастил около 25 килограммов высушенной конопли на территории Красноярского края.
Следствие предполагает, что летом 2023 года подозреваемый организовал наркоплантацию на лесной поляне в Минусинском районе. В течение сезона он регулярно ухаживал за растениями, а после сбора урожая переработал сырье для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, — говорится в сообщении МВД.
Ранее в Ленинградской области был задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве полицейского в Кингисеппе. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержание произошло в лесу Сланцевского района. Подозреваемый — Руслан Тимофеев, который, по словам его знакомого, неделю назад дезертировал из воинской части.
До этого в Надыме местный житель в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать магазин. Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину и провели тщательный осмотр здания. Опасных предметов обнаружено не было. В отношении нарушителя составлен административный протокол, его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.