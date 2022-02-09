МВД показало подозреваемых в нападении на магазин «Пятёрочка»

МВД обнародовало видеозапись с изображением подозреваемых в нападении на магазин «Пятёрочка» и убийстве кассирши в подмосковной Истре. Запись опубликована на официальном YouTube-канале МВД.

Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, которую цитирует Telegram-канал «МВД Медиа», при избиении напавшие использовали не бейсбольные биты, как сообщалось ранее, а деревянные рукоятки от топоров. Похитив деньги из сейфа, преступники выбежали на улицу, где их ожидали сообщники. Один из них находился вблизи магазина и следил за обстановкой, а другой был за рулём автомобиля.

Покидая место преступления, правонарушители избили супруга одной из пострадавших, который приехал забрать её с работы. Они прокололи колёса его автомобиля, после чего скрылись, — сообщила Волк.

Ранее сообщалось, что задержанные подозреваются в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлёкшего её смерть (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ). В ночь на 9 февраля злоумышленники вошли в магазин и совершили нападение на директора магазина и её супруга, а также на продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары и похитили из кассы более 71 тысячи рублей, после чего скрылись, но были задержаны по горячим следам. От побоев скончалась на месте 51-летний кассир Людмила Вяткина, директор магазина Наталья Пашкова и её муж Сергей госпитализированы.



