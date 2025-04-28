МВД объявило в розыск журналистку-иноагента МВД России объявило в розыск журналистку Юлию Таратуту по статье УК

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Юлия Таратута

МВД России объявило в розыск журналистку Юлию Таратуту (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), передает ТАСС. В базе ведомства говорится, что решение принято в связи с тем, что против нее возбуждено уголовное дело. По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.

Таратута Юлия Леонидовна разыскивается по статье УК, — говорится в базе министерства.

Против журналистки уже возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Производство в отношении Таратуты было возбуждено в марте этого года. В прошлом она работала на телеканале «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Следователи утверждают, что журналистка не передала в уполномоченный орган информацию, представление которой требует законодательство. Таратута попала в реестр иноагентов 16 декабря 2022 года. Журналистка находится за пределами России.

Ранее стало известно, что экс-гендиректор «Пластик лоджик» Николай Тычинин и экс-зампредседателя правления «Роснано» Юрий Удальцов объявлены в розыск. В правоохранительных органах уточнили, что они проходят по делу о растрате. Предположительно, подозреваемые могут скрываться от следствия за рубежом. Дело Тычинина и Удальцова выделено в отдельное производства.