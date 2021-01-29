МВД назвало предварительную причину аварии с автобусом под Самарой

https://static.news.ru/photo/c9114f82-62a9-11eb-811e-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 63.мвд.рф

Причиной аварии смертельного ДТП с микроавтобусом, грузовиком и легковушкой в Самарской области, по всей вероятности, стала ошибка водителя грузовика. Он допустил занос прицепа из-за гололёда и выехал на встречную полосу.

Там грузовик столкнулся с автобусом, который ехал из Сызрани в Ульяновскую область, сообщает пресс-служба УМВД по Самарской области.

Авария произошла 29 января на 873-м км автотрассы М5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. На дороге столкнулись большегруз DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen. В результате погибли 12 человек, ещё 12 получили травмы, пятеро из них находятся в реанимации.

Детей среди погибших нет. Погиб водитель микроавтобуса.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследовать дело будет центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экстренные службы установили личности восьми погибших в ДТП на трассе М5 «Урал» в Самарской области. Там столкнулись микроавтобус, грузовик и легковушка.