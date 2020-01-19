Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное управление МВД по Московской области инициировало проверку после публикации видео драки в одном из торговых центров в Химках, где охранник якобы ударил устроившего потасовку подростка.

По размещённой в интернете информации проводится проверка, — сообщили РИА Новости пресс-службе ГУ МВД России по области.

Инцидент произошёл 18 января. Во время конфликта охранник отправил посетителя в нокаут. Инцидент снял на камеру очевидец. По его словам, потасовка случилась в торгово-развлекательном комплексе «Мега». На кадрах видно, как несколько человек удерживают юношу в то время, как его избивает охранник.

Как писал NEWS.ru, ссора разгорелась после того, как юноша решил заступиться за девушек. После случившегося пострадавший сходил в травмпункт, где ему диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

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