https://static.news.ru/photo/f1bfc7f2-3a95-11ea-8a71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное управление МВД по Московской области инициировало проверку после публикации видео драки в одном из торговых центров в Химках, где охранник якобы ударил устроившего потасовку подростка.

По размещённой в интернете информации проводится проверка, — сообщили РИА Новости пресс-службе ГУ МВД России по области.

Инцидент произошёл 18 января. Во время конфликта охранник отправил посетителя в нокаут. Инцидент снял на камеру очевидец. По его словам, потасовка случилась в торгово-развлекательном комплексе «Мега». На кадрах видно, как несколько человек удерживают юношу в то время, как его избивает охранник.

Как писал NEWS.ru, ссора разгорелась после того, как юноша решил заступиться за девушек. После случившегося пострадавший сходил в травмпункт, где ему диагностировали сотрясение мозга и ушибы.