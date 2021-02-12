МВД исключило версию теракта при взрыве супермаркета во Владикавказе

https://static.news.ru/photo/0eedfd42-6dc3-11eb-a2b6-96000091f725_660.jpg Фото: 15.mchs.gov.ru

Теракт не является причиной взрыва в супермаркете во Владикавказе. Такая версия исключена, заявил замглавы полиции по охране общественного порядка МВД РФ по Северной Осетии Альберт Сабанаев.

Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена, — приводит слова Санабаева пресс-служба правительства республики.

Происшествие случилось в здании на улице Гакгаева утром 12 февраля. В подвале супермаркета на момент взрыва хранились кислородные баллоны. Экстренные службы сообщают, что пожара после взрыва не произошло. Рядом стоящие дома серьёзных повреждений не получили, кое-где в домах разбиты стёкла.

По данным представителей правоохранительных органов, причиной взрыва в супермаркете могла стать неисправность газового оборудования. После взрыва под завалами был обнаружен живой человек. Дежурящие на месте ЧП медики осмотрели мужчину и не обнаружили у него серьёзных травм. По словам спасённого Зуа Засаева, ему повезло.

Ранее NEWS.ru писал, что взрыв супермаркета «Магнит» во Владикавказе попал на видео. Момент происшествия был зафиксирован камерами видеонаблюдения, расположенными рядом с ТЦ.