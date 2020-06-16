МВД Ингушетии подтвердило гибель полицейского в перестрелке в Назрани

Полицейский оказался одним из погибших в перестрелке родственников в городе Назрани, подтвердили в Министерстве внутренних дел по Республике Ингушетии.
Четверо человек, в том числе сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, погибли. Трое пострадавших доставлены в местную больницу, — отмечено в сообщении.
Полиция усилила патрули в Назрани.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр места происшествия. Следственными органами Республики Ингушетия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершённое группой лиц).
Как писал NEWS.ru, причиной перестрелки с участием не менее 15 человек оказался конфликт между двумя братьями, которые не поделили земельный участок.
15 июня уроженец Ингушетии напал на сотрудников Госавтоинспекции в Москве. Мужчина ранил двух полицейских и погиб в перестрелке.
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