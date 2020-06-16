МВД Ингушетии подтвердило гибель полицейского в перестрелке в Назрани

https://static.news.ru/photo/35e3f070-afe4-11ea-b5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: 06.мвд.рф

Полицейский оказался одним из погибших в перестрелке родственников в городе Назрани, подтвердили в Министерстве внутренних дел по Республике Ингушетии.

Четверо человек, в том числе сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, погибли. Трое пострадавших доставлены в местную больницу, — отмечено в сообщении.

Полиция усилила патрули в Назрани.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр места происшествия. Следственными органами Республики Ингушетия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершённое группой лиц).

Как писал NEWS.ru, причиной перестрелки с участием не менее 15 человек оказался конфликт между двумя братьями, которые не поделили земельный участок.

15 июня уроженец Ингушетии напал на сотрудников Госавтоинспекции в Москве. Мужчина ранил двух полицейских и погиб в перестрелке.