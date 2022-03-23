Число случаев интернет-мошенничества в Москве резко сократилось

С момента начала военной спецоперации на Украине, количество киберпреступлений в столице резко снизилось, заявил начальник ГУ МВД Олег Баранов. По его словам, уровень виртуальной преступности сперва дошел до стабильного уровня, а потом вдруг пошёл на убыль, пишет РИА Новости.

Хочу отметить, что с начала проведения военной специальной на территории республики Украина рост, вернее, отсутствие регистрации по таким видам преступлений (дистанционные мошенничества), можно сказать, 95-97%, — заявил Баранов.

Баранов добавил, что около 80% кибератак поступали с территории Украины.

Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак 22 марта предложил создать в России кибервойска и условия для гособоронзаказа в этой сфере. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выступил за учреждение в Следственном комитете, Минцифры, МВД и прокуратуре особых подразделений силовиков, которые будут следить за кибербезопасностью.

Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк рассказал NEWS.ru, что предложение по созданию в СК, Минцифры, МВД и прокуратуре особых подразделений, следящих за кибербезопасностью в Сети, — это очередной пиар-ход. С тем же успехом можно создать не кибервойска, а войска по борьбе с электричеством, полагает он. При этом он положительно оценил инициативу по повышению компетентности прокуроров и судей для рассмотрения дел, связанных с преступлениями в Сети.