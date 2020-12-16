МВД Чечни раскрыло подробности нападения на полицейских

https://static.news.ru/photo/6ff6a3f4-4047-11eb-aa00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД Чеченской Республики подтвердило ликвидацию двух мужчин, напавших на сотрудников патрульно-постовой службы.

В пресс-службе ведомства рассказали ТАСС о подробностях инцидента. В ночь на 17 декабря полицейские из ОМВД по Курчалоевскому району в рамках профилактических мероприятий попытались остановить автомобиль «Лада» для досмотра. Водитель и пассажир отказались подчиняться законным требованиями полиции, открыли огонь по стражам порядка из автоматического оружия, бросили в их сторону самодельное взрывное устройство и попытались скрыться. Полиция нейтрализовала злоумышленников ответным огнём, среди сотрудников ППС пострадавших нет.

О личностях нападавших собеседник агентства данных не привёл.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в подмосковных Мытищах. Местный 41-летний мужчина напал на участкового уполномоченного отдела полиции и нанёс ему несколько ударов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в нападении признал свою вину.