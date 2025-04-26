Стали известны подробности жесткого ДТП в Барнауле МВД: автобус с пассажирами попал в серьезное ДТП в Барнауле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского автобуса, в результате которого пострадали три пассажира, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю. Один из пострадавших был госпитализирован.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 26 апреля, в 10:50 по местному времени. Столкнулись автобус марки Yutong и Toyota RAV4, за рулем которого находился 56-летний мужчина.

В результате ДТП водителю Toyota и двум пассажирам автобуса оказана медицинская помощь на месте происшествия, один пассажир автобуса доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, — сказано в сообщении МВД.

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