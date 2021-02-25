Музыкант «Машины времени» серьёзно избит в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/147dbd7a-77bd-11eb-83b0-96000091f725_660.jpg Александр Дитковский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкант Александр Дитковский, работающий с группами «Квартал» и «Машина времени», серьёзно избит в центре столицы. Он госпитализирован с травмами в одну из клиник.

По предварительным данным, неизвестный прохожий по какому-то вопросу обратился к трубачу, а после напал и начал бить. У 59-летнего Дитковского поверхностные раны головы, сообщает Пятый канал. Его представитель уже обратился в полицию.

Как сообщил изданию концертный директор музыканта Роман Кузьмак, Дитковский чувствует себя нормально, насколько это возможно в его состоянии.

Я с ним непосредственно связался, но по телефону поговорить не удалось. В переписке он сообщил, что всё нормально сейчас. Подробностей, к сожалению, не знаю, — сказал Кузьмак.

Александр Дитковский — известный трубач, который сотрудничал с Валерием Меладзе, Сюткиным, Басковым, группами «Сплин» и «Несчастный случай». Также музыкант нередко выступает в составе группы «Машина времени». Он с 1992 года играет в группе «Квартал», а с 2003 года — является её директором.

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