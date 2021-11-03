Мужчину застрелили в Химках в ходе разборок из-за автобизнеса

Вооружённые преступники застрелили одного мужчину и ранили другого в подмосковных Химках. Инцидент мог произойти из-за разборок, связанных с автобизнесом, сообщает РЕН ТВ.
Происшествие
Вскоре сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить брошенную Audi, на которой мог уехать один из преступников. Также продолжаются поиски Chevrolet и двух Mercedes. На данный момент полицейские производят осмотр иномарки.
Ранее неизвестные застрелили предпринимателя в бане в подмосковной деревне Дютьково под Одинцово. Мужчина был убит из обреза.