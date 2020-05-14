Мужчину задержали за кражу детского питания в Москве

https://static.news.ru/photo/e5e2e64a-9589-11ea-98a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичная полиция произвела задержание подозреваемого в краже детского питания из супермаркета.

Представитель ретейлера заявил в правоохранительные органы о похищении неизвестным со стеллажей с товарами для детей питания на сумму 9,5 тысячи рублей. Располагая фотографией предполагаемого преступника, полицейские задержали на улице Садовая-Черногрязская 23-летнего мужчину, уроженца Воронежской области. Уточняется, что подозреваемый ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, молодой человек находится под подпиской о невыезде, передаёт АГН «Москва».

Как писал NEWS.ru ранее, полицейские в Петербурге задержали грабителей, унёсших из супермаркета около 100 шоколадных плиток. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.