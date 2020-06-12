Мужчину убило ударом молнии под Новосибирском

https://static.news.ru/photo/33f6a51c-ad84-11ea-adb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В рабочем посёлке Коченево в Новосибирской области 25-летний мужчина погиб в результате попадания молнии.

Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону. По его данным, сейчас проводится доследственная проверка по факту случившегося.

В следственные органы поступило сообщение о том, что в рабочем посёлке Коченево от удара молнией погиб 25-летний мужчина, — говорится в сообщении.

По данным СК, следователь уже осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все подробности случившегося, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американская актриса Шэрон Стоун в подкасте британского комика Бретта Гольдштейна рассказала, как однажды в неё ударила молния.