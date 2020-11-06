Мужчину с ножом задержали возле школы рядом с Парижем

https://static.news.ru/photo/f9789f54-2019-11eb-8565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard/Global Look Press

Вооружённого канцелярским ножом мужчину задержали возле школы в департаменте Сен-Сен-Дени недалеко от Парижа, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

По его словам, задержанный угрожал родителям, которые вели детей на занятия.

Я приветствую хладнокровие и энергичность сил безопасности, которые очень быстро вмешались и задержали опасного человека, — написал министр на своей странице в Twitter.

Je salue le sang-froid et le dynamisme des forces de lâordre qui sont intervenus trÃ¨s rapidement pour interpeller un individu dangereux, armÃ© dâun cutter, devant une Ã©cole Ã©lÃ©mentaire de Seine-Saint-Denis. Cet individu tenait des propos menaÃ§ants. Cc: @Prefet93 — GÃ©rald DARMANIN (@GDarmanin) November 6, 2020

Как писал NEWS.ru, сотрудники полиции задержали мужчину, который на протяжении нескольких дней выкрикивал угрозы с религиозным содержанием в адрес учителей школы, расположенной в коммуне Атис-Монс под Парижем.

Ранее полицейские во Франции задержали ещё трёх человек в рамках расследования теракта, произошедшего в середине октября 2020 года в Конфлан-Сент-Онорин, что на севере страны. По предварительным данным, спецоперация прошла ещё 3 ноября.

16 октября 2020 года радикал обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Инцидент произошёл возле школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа.

Утром 29 октября во французской Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Полицейские применили оружие и ранили нападавшего. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что задержанный молодой человек является сторонником радикальных течений ислама. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».

Кроме того, вечером 2 ноября группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Один из нападавших был уничтожен. Власти расценили произошедшее как теракт.