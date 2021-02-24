Мужчину с муляжом гранаты задержали на станции московского метро

https://static.news.ru/photo/09889578-76ca-11eb-8c10-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

На станции московского метро «Славянский бульвар» был задержан мужчина с муляжом гранаты.

Граната оказалась муляжом. Сейчас станция открыта, — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

В департаменте транспорта Москвы отметили, что в настоящее время поезда останавливаются на станции в штатном режиме.

Станция «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии открыта для входа и выхода пассажиров. Поезда останавливаются на станции в штатном режиме, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что неизвестный угрожал взорвать гранату на станции «Славянский бульвар» Московского метрополитена. Сообщалось, что один из пассажиров лёг на платформе и начал кричать, что у него граната. Гранату нашли в поезде на станции «Киевская», после чего вагон направили в тупик для проверки.

Станцию «Славянский бульвар» закрыли для пассажиров. Поезда проезжали её без остановок. Такое решение было принято по требованию полиции, писал NEWS.ru.