Мужчину с муляжом гранаты задержали на станции московского метро

На станции московского метро «Славянский бульвар» был задержан мужчина с муляжом гранаты.
Граната оказалась муляжом. Сейчас станция открыта, — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
В департаменте транспорта Москвы отметили, что в настоящее время поезда останавливаются на станции в штатном режиме.
Станция «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии открыта для входа и выхода пассажиров. Поезда останавливаются на станции в штатном режиме, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что неизвестный угрожал взорвать гранату на станции «Славянский бульвар» Московского метрополитена. Сообщалось, что один из пассажиров лёг на платформе и начал кричать, что у него граната. Гранату нашли в поезде на станции «Киевская», после чего вагон направили в тупик для проверки.
Станцию «Славянский бульвар» закрыли для пассажиров. Поезда проезжали её без остановок. Такое решение было принято по требованию полиции, писал NEWS.ru.