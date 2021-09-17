Мужчину арестовали за склонение к беспорядкам через Telegram в Петербурге

В Санкт-Петербурге администратор одного из сообществ в Telegram по решению Ленинского районного суда заключён под стражу. Мужчину обвиняют в том, что он в закрытом чате обсуждал, как склонить граждан участвовать в массовых беспорядках. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

По версии следствия, подозреваемый вместе с другими лицами в чате систематическим обсуждал варианты психологического воздействия на аудиторию и её идеологическую обработку.

Кроме того, мужчина с подельниками создали сообщество, в котором регулярно публиковали материалы политического характера и призывали к несанкционированным акциям.

Когда количество подписчиков во всех группах составило более 9000 человек, фигуранты стали распространять в Сети ролик, побуждая неограниченный круг лиц к беспорядкам в определённую дату, — говорится в сообщении.

Что это за дата, пресс-служба не уточняет.

Мужчина арестован на срок до 13 ноября. Ему вменяют статью о вовлечении лиц в массовые беспорядки. Арестованный дал признательный показания. Сообщается, что ранее он был судим.

Ранее сообщалось, что в РФ на Telegram-канал завели дело о пропаганде нетрадиционных отношений.