Москвича арестовали на двое суток за отказ от досмотра в метро. Мужчина не захотел просвечивать сумку на интроскопе, потому что посчитал рентген вредным для лежащей в ней еды.
На станции «Волоколамская» 33-летний гражданин отказался просвечивать сумку на входе в метро, после чего попытался пробежать через турникет вопреки требованиям сотрудников метрополитена.
Как ранее писал NEWS.ru, полицейские начали проверку после падения мужчины на жёсткий путь на станции метро «Октябрьская» Московского метрополитена.
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