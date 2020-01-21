https://static.news.ru/photo/bcd250fc-3c78-11ea-80ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвича арестовали на двое суток за отказ от досмотра в метро. Мужчина не захотел просвечивать сумку на интроскопе, потому что посчитал рентген вредным для лежащей в ней еды.

На станции «Волоколамская» 33-летний гражданин отказался просвечивать сумку на входе в метро, после чего попытался пробежать через турникет вопреки требованиям сотрудников метрополитена.

Как ранее писал NEWS.ru, полицейские начали проверку после падения мужчины на жёсткий путь на станции метро «Октябрьская» Московского метрополитена.