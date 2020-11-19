Застреливший девочку в Иркутской области мужчина ранее привлекался за кражу

https://static.news.ru/photo/71e8418c-2a66-11eb-a065-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

22-летний житель села Барлук Иркутской области, застреливший 15-летнюю девочку, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконную рубку древесины.

Трагедия произошла 18 ноября: компания юношей и девушек приехала к своему знакомому. Во дворе дома между сестрой и братом произошла словесная перепалка. В какой-то момент из дома вышел пьяный 22-летний молодой человек с незарегистрированным нарезным карабином марки «Сайга» в руках. Он дважды выстрелил в воздух, после чего произвёл несколько выстрелов в сторону машины, в которой находились подростки. 15-летняя девочка умерла на месте, её 17-летний брат получил ранение головы, он в коме.

По данным РЕН ТВ, молодой человек задержан, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Отмечается, что отец подозреваемого, умерший месяц назад, был охотником. Вероятно, карабин принадлежал ему.

В ГУ МВД по Иркутской области рассказали, что погибшая девочка училась в 9-м классе местной школы. Она была младшим ребёнком в семье, её воспитанием занимался отец.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на Чукотке вынесен приговор мужчине, застрелившему своего родственника. Подсудимый совершил убийство по ошибке, приняв родича за медведя.