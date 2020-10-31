Мужчина взорвал гранату в магазине в Коврове

https://static.news.ru/photo/1bc1d704-1c2f-11eb-b164-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Ковров на территории Владимирской области 1 ноября произошло ЧП. Неизвестный мужчина взорвал гранату в одном из магазинов. Об этом журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что взрыв произошёл на рынке в Коврове. В настоящее время мотивы злоумышленника выясняются силовиками. Также правоохранители добывают информацию о том, где подрывник взял гранату.

Неизвестный взорвал гранату в магазине, он пострадал и был госпитализирован, — цитирует сообщение источника ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, в ночь на 25 октября неизвестный в Киеве взорвал гранату. Это произошло рядом с офисом партии «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в РФ возбуждено уголовное дело).

Сотрудниками правоохранительных органов проводится комплекс первоочередных следственных действий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.