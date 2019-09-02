https://static.news.ru/photo/742153ee-cda1-11e9-937d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пассажир столичного метро упал с платформы на пути станции «Октябрьская» Кольцевой линии. Мужчине помогли подняться на платформу и вызвали врачей.

Около 18:27 на станции метро «Октябрьская» Кольцевой линии Московского метрополитена пассажир упал с платформы на жёсткий путь, — передаёт АГН «Москва» со ссылкой на УВД на Московском метрополитене.

По данному инциденту проводится проверка.

Как писал News.ru, причиной сбоя движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена стало падение пассажира на пути. В результате инцидента пострадавший выжил. ЧП произошло на станции «Таганская». Дежурные на платформе сразу же вызвали врачей и организовали работы по извлечению человека.