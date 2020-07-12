Происшествия

Мужчина выжил после падения на рельсы на станции метро «Отрадное»

16:37, 12 июля 2020
Фото: Агентство «Москва»

На станции «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена упал на рельсы мужчина.

Как сообщает РЕН ТВ, пассажир жив, его подняли на платформу. К месту происшествия вызвали медиков.

Как писал NEWS.ru, на станции Московского метрополитена «Домодедовская» произошло ЧП. Неизвестный пассажир упал под прибывающий на платформу поезд. В результате происшествия мужчина погиб. По имеющимся сведениям, для извлечения пассажира было снято напряжение с контактного рельса. После произошедшего на Замоскворецкой линии подземки случился сбой движения составов.

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