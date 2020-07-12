Мужчина выжил после падения на рельсы на станции метро «Отрадное»

Фото: Агентство «Москва»

Пятнадцать вагонов с рудой сошли с рельсов на перегоне Щёкино — Лазарево в Щёкинском районе Тульской области. Пострадавших нет.

Произошёл сход 15 вагонов с хвоста поезда, пострадавших нет, — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Инцидент привёл к задержке одного пассажирского поезда на пять часов. Как писал...