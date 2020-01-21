https://static.news.ru/photo/ebdbee7c-3c36-11ea-8ba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Бутырского района Москвы во вторник, 21 января, из окна 47-этажного дома выпал мужчина. О случившемся журналистам рассказали очевидцы произошедшего.

Инцидент произошёл на улице Новодмитровская. Мужчина выпал из окна одного из домов жилищного комплекса «Савёловский Сити». Тело было обнаружено на крыше продуктового магазина, расположенного по соседству.

В настоящее время на месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи и сотрудники полиции, сообщает «Подъём».

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина вместе с трёхлетней дочерью выпал из окна квартиры, находящейся на пятом этаже. Инцидент произошёл в селе Засечное Пензенской области.

По словам источника в экстренных службах, пострадавшие получили травмы, характерные для падения с высоты. Сейчас они находятся в больнице.