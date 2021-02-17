Мужчина выкинул пятилетнего сына с балкона в Торжке

https://static.news.ru/photo/d9bac2a8-7110-11eb-afb6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

31-летний отец по неустановленной причине выкинул пятилетнего сына с балкона третьего этажа. Ребёнок остался жив. Инцидент произошёл в городе Торжке в Тверской области.

Было установлено, что мужчина заперся в одной из комнат в квартире по улице Дзержинского, затем вышел на балкон и скинул ребёнка вниз. Пострадавший упал на козырёк магазина, который был засыпан снегом. После этого отец спрыгнул вниз на козырёк. Мужчина не пострадал.

ЧП произошло около 08:00. Медики диагностировали у ребёнка ушиб шеи, сообщает Следственное управление Следственного комитета по Тверской области. Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего. Отец ребёнка задержан.

Как писал NEWS.ru, в одной из гимназий Благовещенска трое детей по невыясненным причинам упали в обморок. Инцидент произошёл в гимназии по улице Фрунзе, 71. В учреждение прибыли сотрудники экстренных служб и полиции для выяснения причин инцидента.