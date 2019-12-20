https://static.news.ru/photo/53df7f8a-23f4-11ea-9080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Krompolc Roman/CTK/Global Look Press

Австралиец накинулся на питона, который напал на его четырёхлетнего сына. Инцидент произошёл в городе Эрли-Бич, когда семья праздновала новоселье.

Питон длиной четыре метра схватил мальчика и пытался утащить. Отец, недолго думая, ударил змею кулаком, и та ослабила хватку.

Ребёнка удалось выхватить, но после этого питон ринулся на обидчика и вцепилась зубами мужчине в ногу, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Отцу пришлось разжимать пасть питона руками, а после этого добивать змею кувалдой. Ребёнку потребовалась операция.

Осталась ли семья жить на новом месте, не уточняется.

Ранее, как писал NEWS.ru, разводившую змей жительницу американского штата Индиана нашли мёртвой. На её теле был питон длиной 2,4 метра, обвившийся вокруг шеи.