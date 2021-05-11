Мужчина в Софии выстрелил в возлюбленную и покончил с собой

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В метрополитене столицы Болгарии Софии произошла стрельба. По имеющейся информации, мужчина выстрелил в женщину, а затем покончил с собой. Как сообщает Болгарское национальное радио, стрелка и пострадавшую связывали романтические отношения.

Инцидент произошёл на станции городской подземки «Аэропорт София». В момент выстрела мужчина и женщина находились в одном вагоне. В прокуратуре уже отметили, что произошедшее является следствием бытового конфликта. Подчёркивается, что участников этой истории связывали любовные отношения. Ни о каком террористическом акте речи не идёт.

Мужчина после выстрела в возлюбленную покончил с собой. Состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое. На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Станция оцеплена полицией, пишет агентство NOVA.

Ранее стало известно, что житель села Жидка Балейского района Забайкальского края убил трёх человек, после чего совершил суицид. Об этом сообщает СУ СК РФ по Забайкалью.

Следствие считает, что массовое убийство произошло из-за «неприязненных отношений». Орудием преступления стало ружьё. 35-летний мужчина расстрелял свою сожительницу, её брата и ещё одного знакомого.