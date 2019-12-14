В Москве мужчина в шапке-ушанке забрался на опору Крымского моста. Он планировал совершить прыжок.
На данный момент движение на мосту перекрыто. К месту происшествия прибыли полиция и спасатели.
В 13:30 при помощи автолестницы пожарно-спасательные подразделения сняли мужчину с опоры Крымского моста, — сообщает NEWS.ru пресс-служба МЧС.
В мае 2019 года мужчина угрожал совершить прыжок с Эйфелевой башни. По данным французской полиции, он оказался выходцем из России.
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