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Пожарным удалось ликвидировать возгорание на складе сыпучих продуктов в Башкирии за 11 с лишним часов. Огонь раскинулся на площадь в 1500 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 15 декабря, журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Пожар полностью ликвидирован в 04:50 мск, — передаёт ТАСС сообщение от ведомства. Возгорание произошло на складе, находящемся на территории села Акбердино. Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 17:30...