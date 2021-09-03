В Подмосковье мужчина убил сестру и племянницу топором
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:23, 06 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мужчина в ходе ссоры зарубил топором сестру и племянницу в подмосковном посёлке Лотошино. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Убийство произошло вечером в посёлке Лотошино. Мужчина в ходе ссоры с сестрой и племянницей схватил топор и напал с ним на женщин, в результате чего от полученных травм они погибли, — рассказал источник.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области факт убийства подтвердили. По предварительной версии, причиной конфликта мог стать имущественный спор.
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Заместитель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что защитить от домашнего насилия может только соответствующий законопроект. Он готов и проработан, но до сих пор не принят Госдумой.