В Подмосковье мужчина убил сестру и племянницу топором

Мужчина в ходе ссоры зарубил топором сестру и племянницу в подмосковном посёлке Лотошино. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Убийство произошло вечером в посёлке Лотошино. Мужчина в ходе ссоры с сестрой и племянницей схватил топор и напал с ним на женщин, в результате чего от полученных травм они погибли, — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области факт убийства подтвердили. По предварительной версии, причиной конфликта мог стать имущественный спор.

Ранее стало известно, что в убийстве блогера из Екатеринбурга Кристины Журавлёвой признался её муж. На допрос он явился в невменяемом состоянии. Как сказал источник, мужчина, видимо, находился под воздействием психотропных веществ. Он подписал все необходимые признательные показания.

Заместитель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что защитить от домашнего насилия может только соответствующий законопроект. Он готов и проработан, но до сих пор не принят Госдумой.