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Мужчина в Петербурге оказался в реанимации после попытки спасти кошку

11:37, 08 сентября 2021
Мужчина в Петербурге оказался в реанимации после попытки спасти кошку Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Мужчина пытался спасти кошку на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, но сорвался с дерева и упал с пятиметровой высоты. В итоге пострадавшего пришлось госпитализировать в реанимацию, сообщают «Невские новости».

Отмечается, что утром 6 сентября на одном из деревьев на Октябрьской набережной сидела кошка и громко кричала. Неравнодушный мужчина попытался помочь животному, однако не рассчитал свои силы и сорвался с дерева. После этого пострадавшему вызвали скорую. В больнице у него диагностировали закрытый перелом левой бедренной кости, повреждения в области поясницы и травму левой почки. На данный момент он находится в реанимации.

Ранее очевидцы в соцсетях рассказали, что волонтёры в Санкт-Петербурге спасли очередную черепаху, от которой решили избавиться хозяева. Девушкам из «Кошкиспаса» пришлось рисковать. Несчастная рептилия лежала на льду Большой Невки панцирем вниз.

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