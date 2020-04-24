Мужчина в Москве свалил с ног не соблюдавшую дистанцию пенсионерку

https://static.news.ru/photo/a7775296-863a-11ea-bce5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из магазинов Москвы мужчина ударил пенсионерку, которая слишком близко подошла к нему в очереди к кассе, не соблюдая социальную дистанцию и разметку, нанесённую на полу магазина. В результате женщина упала, зацепив при этом стеллаж с товаром.

Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. Когда именно произошёл конфликт и какие травм получила женщина, доподлинно неизвестно.

После того как покупатель с силой оттолкнул старушку, он вернулся к кассе и продолжил оплачивать покупки.

Мнения пользователей, посмотревших ролик, разделились. Многие осудили мужчину, согласившись с оценкой, что у него «коронавирус головного мозга». Некоторые отметили, что люди в целом начали «звереть» из-за страха заразиться. Часть комментаторов заметили, что пенсионерке — по крайней мере, пока длится видеозапись — никто не пришёл на помощь. Были те, кто предположил, что здорового мужчину посетитель магазина так ударить не решился бы.

Немало людей независимо от оценки происшествия отмечали, что действительно люди далеко не всегда соблюдают дистанцию и что их это крайне беспокоит.

Ранее NEWS.ru писал, что столичная полиция начала проверку по факту драки между водителем такси и клиенткой. Мужчина вытолкнул её из машины, а затем ударил, когда та попыталась вновь сесть в салон. По словам женщины, таксист отказался её везти из-за проблемы с пропуском — не считывался QR-код.