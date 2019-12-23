https://static.news.ru/photo/1e0aa0a8-2627-11ea-9ce5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

67-летняя жительница Москвы обратилась в полицию с просьбой разыскать интернет-знакомого, который уговорил оплатить ему прилёт из Марокко. Она познакомилась с «марокканцем» Дэвидом Смитом в июле в соцсети Instagram.

В августе мужчина сообщил о планах прилететь в Москву и предложил потерпевшей оплатить его перелёт. Пенсионерка согласилась, и знакомый указал реквизиты карты, на которую нужно перевести деньги, — сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.

Женщина перевела 4 млн 230 тыс. рублей, хотя заметила, что карта была открыта на имя некой Людмилы. Мужчина в Москву так и не прилетел и на связь выходить перестал. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и сейчас устанавливают личность преступника.

Как писал NEWS.ru, другая жительница Москвы перевела мошенникам полмиллиона рублей ради спасения приглянувшегося ей молодого человека от сомалийских пиратов. Пылкой женщине — 71 год. Незнакомец по имени Джим представился моряком и сообщил, что вскоре уходит в рейс, а чтобы его деньги не украли пираты, он предложил перевести их российской пенсионерке. Но для этого ей надо было заплатить $2 тысячи (около 125 тысяч рублей) для оформления документов, потом ещё столько же. После очередной просьбы о переводе денег женщина засомневалась в избраннике и обратилась в полицию.