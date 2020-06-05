Мужчина в гидрокостюме устроил заплыв по улице в Подмосковье

Житель Ивантеевки устроил настоящее шоу, проплыв по улицам города в гидрокостюме. Мужчина в качестве средства передвижения выбрал надувной матрас. Плавсредство крепилось к тросу, который тянул за собой легковой автомобиль.
Как
Из-за дождей в Ивантеевке затопило несколько улиц. По одной из них и проплыл предприимчивый местный житель.
Гидрометцентр РФ установил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Жителям столичного региона пообещали дожди с грозой.
Предупреждение о грозе в Москве и Подмосковье действует до полуночи 6 июня, о дожде — до полудня 6 июня, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен