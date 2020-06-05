Мужчина в гидрокостюме устроил заплыв по улице в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/8cb7660c-a738-11ea-84ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: mkno.ru

Житель Ивантеевки устроил настоящее шоу, проплыв по улицам города в гидрокостюме. Мужчина в качестве средства передвижения выбрал надувной матрас. Плавсредство крепилось к тросу, который тянул за собой легковой автомобиль.

Как сообщает «Москва 24», перфоманс засняли на видео очевидцы.

Из-за дождей в Ивантеевке затопило несколько улиц. По одной из них и проплыл предприимчивый местный житель.

Гидрометцентр РФ установил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Жителям столичного региона пообещали дожди с грозой.

Предупреждение о грозе в Москве и Подмосковье действует до полуночи 6 июня, о дожде — до полудня 6 июня, писал NEWS.ru.