Мужчина угрожает взорвать автобус с заложниками на Украине

https://static.news.ru/photo/dd8b4ea2-cb2a-11ea-9ed0-fa163e074e61_660.jpg Фото: suspilne.media

На западе Украины вооружённый мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и сообщил о заминировании транспорта. Это произошло в городе Луцке Волынской области.

Автобус с разбитыми окнами стоит на Театральной площади. На месте событий были слышны выстрелы, сама площадь оцеплена спецназом. Как уточняет областное управление Нацполиции, в салоне автобуса находятся около 20 заложников. Есть ли среди них пострадавшие — неизвестно.

По словам начальника управления Юрия Крошко, у захватчика есть оружие и взрывчатка. Полиция ведёт с ним переговоры по телефону.

Требования опубликовал в соцсети Twitter. Понятных требований нет, просто общие фразы, общее недовольство системой. Не указывает которой. Изучаем, звоним, — пояснил он.

По данным издания Суспілне, правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Также он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать.

В области введён оперативный план «Заложник», центр города оцеплен полицией.

Ранее NEWS.ru писал, что в Рио-де-Жанейро вооружённый мужчина взял в заложники посетителей бара. Он совершил захват из чувства мести после случившейся драки.