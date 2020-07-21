Мужчина угрожает взорвать автобус с заложниками на Украине

На западе Украины вооружённый мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и сообщил о заминировании транспорта. Это произошло в городе Луцке Волынской области.
Автобус с разбитыми окнами стоит на Театральной площади. На месте событий были слышны выстрелы, сама площадь оцеплена спецназом. Как уточняет областное управление Нацполиции, в салоне автобуса находятся около 20 заложников. Есть ли среди них пострадавшие — неизвестно.
По словам начальника управления Юрия Крошко, у захватчика есть оружие и взрывчатка. Полиция ведёт с ним переговоры по телефону.
Требования опубликовал в соцсети Twitter. Понятных требований нет, просто общие фразы, общее недовольство системой. Не указывает которой. Изучаем, звоним, — пояснил он.
По данным издания Суспілне, правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Также он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать.
В области введён оперативный план «Заложник», центр города оцеплен полицией.
Ранее NEWS.ru писал, что в Рио-де-Жанейро вооружённый мужчина взял в заложники посетителей бара. Он совершил захват из чувства мести после случившейся драки.
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