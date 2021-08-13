Мужчина в Бурятии выжил после удара молнии

В Тункинском районе Бурятии в мужчину попала молния, однако он остался жив. Из-за удара самостоятельно передвигаться он не смог. Об этом пишет «МК в Бурятии».

Пострадавшим оказался турист из незарегистрированной группы. Он был обнаружен в ночь с 12 на 13 августа. Сам же инцидент произошёл днём в горах у реки Ехэ-Гэр. По предварительным данным, мужчина получил ожог левой ноги и спины.

Мужчина находился в сознании, но самостоятельно передвигаться не мог. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и начали производить его спуск в населённый пункт, — сообщили в пресс-службе ГО и ЧС.

Ранее стало известно, что в Приморье местного жителя убило молнией во время ловли медуз. По словам его сына, они вместе вышли на резиновых лодках в Угловой залив для ловли медуз. Лодки находились друг от друга на расстоянии примерно 10 метров. Следственный комитет России (СКР) начал проверку.