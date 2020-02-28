https://static.news.ru/photo/e5b80248-5a0d-11ea-a39d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на пассажира московского метро. Инцидент произошёл на станции «Чистые пруды» Сокольнический линии.

Пострадавшего увезли в одну из больниц мегаполиса с колото-резаным ранением. Ему 26 лет. По предварительной информации, между злоумышленником и потерпевшим разгорелся конфликт. Во время ссоры задержанный ударил оппонента ножом в ногу, пишет ТАСС.

Здоровью травмированного гражданина ничего не угрожает. Полиция изъяла у второго участника потасовки нож. Его отправили на экспертизу. Возбуждены два уголовных дела по ст. 116 УК РФ «Побои» и 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемого арестовали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Липецка напал с ножом на жену и двоих дочерей четырёх и 11 лет. В результате младшая девочка погибла.

После резни мужчина попытался поджечь квартиру, а затем покончил с собой. Его супруга и старшая дочь госпитализированы. Состояние ребёнка медики оценивают как крайне тяжёлое.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ч. 3 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно предварительной версии следствия, причиной инцидента могла стать ссора между супругами.