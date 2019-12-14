Житель Тосненского района Ленинградской области умер после похода в баню. 52-летний мужчина после парилки выбежал на улицу, нырнул в пруд и не смог выплыть.
Прибывшие на вызов правоохранители зафиксировали на голове мужчины в области левого виска и на лбу ссадины, сообщает РЕН ТВ. Также на его шее и правом плече виднелись кровоподтёки. Однако, по версии экспертов, полученные травмы не являются причиной наступления смерти.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее NEWS.ru писал о странной смерти студентки московского музыкального училища. Девушку нашли мёртвой в общежитии. 16-летняя погибшая — гражданка Китая. При визуальном осмотре следов насилия на теле не обнаружили. В туалетной комнате, где находилась умершая, подозрительных предметов также не нашли. Девушка училась на втором курсе отделения фортепиано.
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