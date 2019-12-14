https://static.news.ru/photo/b67fd6d8-1f19-11ea-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Тосненского района Ленинградской области умер после похода в баню. 52-летний мужчина после парилки выбежал на улицу, нырнул в пруд и не смог выплыть.

Прибывшие на вызов правоохранители зафиксировали на голове мужчины в области левого виска и на лбу ссадины, сообщает РЕН ТВ. Также на его шее и правом плече виднелись кровоподтёки. Однако, по версии экспертов, полученные травмы не являются причиной наступления смерти.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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