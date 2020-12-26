Мужчина умер при задержании на станции метро в Москве

https://static.news.ru/photo/a83b48da-4837-11eb-8334-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Во время задержания на станции метро «Щукинская» мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего «потерял сознание» и умер. В вестибюле Московского метрополитена он пытался повредить банкомат.

Инцидент произошёл 26 декабря около 18:00 мск. В вестибюле станции метро «Щукинская» неизвестный мужчина стал неадекватно себя вести, пытаясь повредить банкомат. На замечания полицейских он не реагировал. Тогда правоохранители приняли решение доставить его в отдел полиции, однако мужчина начал сопротивляться и в конечном итоге «потерял сознание». На место прибыли врачи скорой помощи, но ничего сделать уже не смогли, констатировав смерть, сообщили РБК в пресс-службе московского управления МВД.

В региональном ГУ МВД сообщили о доследственной проверке инцидента, причина смерти мужчины устанавливается.

Как писал NEWS.ru, сотрудники московской полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу при попытке ограбления банка в районе станции метро «Павелецкая». Им оказался 29-летний приезжий, который при задержании оказал сопротивление. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Инцидент в одном из московских банков произошёл 22 декабря. Мужчина сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия в здании банка, после чего скрылся с места происшествия, ничего не забрав. Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти подозреваемого спустя трое суток после инцидента.